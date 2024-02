Centrale elettrica di San Damaso, un incendio danneggia l'impianto

Questa mattina prima dell'alba una nube di fumo nero si è levata dalle campagne intorno a San Damaso di Modena. A partire dalle ore 6.20, infatti, si è sviluppato un incendio ad un trasformatore nella centrale elettrica di Terna, situata accanto a strada Vignolese. Sul posto immediatamente i Vigili del Fuoco.

Per intervenire sull'impianto ad altissima tensione (380.000 volt) è stato necessario attivare le procedure di disalimentazione prima di effettuare lo spegnimento. Operazioni ancora in corso e che dureranno un po' di tempo per la quantità di olio interessato dall'incendio. Impegnate due squadre dei pompieri di Modena e il personale di Terna, società che gestisce l'impianto.