San Prospero, incendio nel negozio Kiki Sport di via Canaletto

Lo storico negozio adi abbigliamento e articoli sportivi Kiki Sport di San Prospero è stato teatro di un incendio nella prima parte della mattinata di oggi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti presso i locali di via Canaletto - dove per altro l'attività era ripresa meno di un mese fa - intorno alle ore 11 e hanno domato le fiamme.

Ancora da accertare le cause scatenanti del rogo, che ha prodotto diversi danni , in particolare agli articoli in vendita a causa del fumo.

Non vi sono stati feriti o intossicati e sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e di verifica dell'agibilità dello stabile.