Incendio in un appartamento a Marzaglia, ustionata trasportata in elicottero a Cesena

Intorno alle 16.30 di oggi si è sviluppato un incendio in un'abitazione situata in via Emilia Ovest a Modena, in un piccolo borgo di case proprio accanto al ponte sul fiume Secchia. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e svolto tutti gli accertamenti del caso per mettere in sicurezza i locali. Il rogo si è sviluppato a partire da una stufa a legna utilizzata per il riscaldamento domestico.

Purtroppo una persona è rimasta ustionata a seguito delle fiamme ed è stata soccorsa dal personale del 118. Accanto all'abitazione è atterrato l'elisoccorso fatto arrivare da Bologna che ha caricato a bordo la persona ferita. La donna avrebbe riportato ustioni su circa il 30% del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. La paziente è stata trasferita in volo all'ospedale di Cesena dove ha sede un centro specializzato.

Sono intervenute anche le pattuglie della Questura e della Polizia Locale. Le indagini sull'accaduto sono a cura degli agenti della Polizia si Stato.