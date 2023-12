In fiamme un negozio del centro, danni in via Santissima Trinità

Poco dopo le 16 di oggi un incendio è divampato all'interno di un edificio del centro storico, che ospita al piano terra il negozio Antichità "Marchesi Maria Luisa", al civico 20 di via Santissima Trinità. Le fiamme si sono probabilmente sviluppate nel retro del negozio, per poi invadere il locale aperto al pubblico. Un fumo nero e denso ha prima invaso il negozio, poi si è levato in aria creando un'alta colonna visibile a distanza.

Alcuni testimoni hanno provato a dare man forte alla titolare del negozio nel tentativo di arginare le fiamme con gli estintori, ma il locale completamente saturo di fumo ha impedito di proseguire. Soltanto l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere definitamente le fiamme.

Nessuno è rimasto ferito, ma il negozio ha subito importanti danni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Le operazioni di spegnimento e le successive verifiche hanno comportato la chiusura di via Santissima Trinità e di via Canalino.