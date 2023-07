Incendio nella notte, rotoballe in fiamme accanto a via Vignolese

L'odore acre che ha invaso l'area sud-est di Modena già nel corso della notte e che persiste da diverse ore è imputabile ad un incendio che si è sviluppato intorno a mezzanotte e che ha coinvolto diverse rotoballe sistemate in un campo. Il fieno ha preso fuoco in un campo proprio accanto a via Vignolese, in zona Collegarola.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze per domare il rogo, che ha rapidamente consumato una notevole quantità di foraggio. Le rotoballe in fiamme sono state ammassate e stanno continuando a bruciare, come avviene di norma in questi casi, mentre le squadre dei pompieri monitorano la situazione e smuovono il materiale per portarlo a totale combustione controllata.

Al netto dei danni per l'azienda agricola, non si segnalano nè feriti nè altri particolari disagi.