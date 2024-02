Incendio sul tetto durante i lavori, evacuata una palazzina a Soliera

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Momenti di tensione a Soliera intorno alle ore 9:30 dove è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio in una palazzina di cinque piani situata nel centro cittadino tra via del Mille e via Mazzini.

Le fiamme sarebbero partite nel sottotetto dove si stava installando del materiale isolante.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con tre autopompe e l'autoscala. Sul logo dell'incendio anche la Polizia Locale delle Terre d'Argine che ha delimitato al traffico le strade circostanti l'edificio mentre gli accertamenti e l'indagine sono a cura dei Carabinieri.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare abbastanza agevolmente l'incendio sul tetto e al momento stanno svolgendo le operazioni di verifica. Restano ancora da chiarire quali possono essere state le cause dell'innesco.

I residenti sono stati fatti evacuare. Sul posto anche il 118 in via precauzionale ma fortunatamente non si segnalano né feriti né intossicati.