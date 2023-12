Incendio in due stalle a Canevare di Fanano, morti almeno 25 vitelli

Nonostante la coltre di neve che ricopre la zona, intorno alle ore 15 di oggi è divampato un incendio presso l'azienda agricola Verdeoro, che si trova in via Fratta nella zona di Canevare di Fanano. In prima battuta le fiamme hanno intaccato uno stabile dove erano presenti numerosi vitelli e si è poi propagato alla stalla con all'interno circa 400 bovini adulti..

Sul posto sono confluite numerose squadre dei Vigili del Fuoco da Fanano, Pavullo, Vignola e Pievepelago, con diverse autobotti e l'autoscala in servizio a Modena. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Purtroppo non hanno avuto scampo i vitelli che si trovavano nella prima stalla: si contano all'incirca 25 capi morti. L'incendio si è propagato poi ad una stalla più grande, la cui parte centrale di circa 200 metri quadri è crollata in seguito, dove erano ospitate circa 400 mucche, tutte tratte in salvo dai pompieri e ora in fase di trasporto verso altre stalle del comprensorio, vista l' inagibilità della struttura. Sul posto anche 118, carabinieri e Polizia Locale.