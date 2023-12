Incendio in una stalla a Vesale, evacuati 140 capi di bestiame

Erano circa le 00.30 della notte appena trascorsa quando i Vigili del Fuoco di Pavullo sono stati attivati per le fiamme nella sala di mungitura di una azienda agricola in via Mandriole, a Vesale di Sestola. Sono accorse sul posto anche le squadre di Vignola e dei volontari di Fanano e Pievepelago per un totale di 7 mezzi.

Fortunatamente i 140 capi di bestiame sono stati messi in salvo e l'incendio è stato contenuto. Il lavoro è proseguito per tutta la notte, fino a quando il rogo, che ha coinvolto il fieno, è stato estinto verso le ore 8 del mattino. NOn si segnalano feriti o intossicati. Sono in corso le valutazioni dei danni alla struttura.