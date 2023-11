Principio d'incendio in cucina, paura in via Buonarroti a Castelfranco

Questa mattina intorno alle ore 10, si è sviluppato un incendio nella palazzina l civico 16 di via Michelangelo Buonarroti , nella periferia di Castelfranco Emilia. I residenti della zona hanno notato una coltre di fumo nero che usciva da un appartamento al secondo piano del condominio e hanno immediatamente lanciato l'allarme.

I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto con ben squadre - due da Modena e una da Vignola - e con autoscala. Fortunatamente l'emergenza si è rivelata di minor portata rispetto a quant prevedibile: i pompieri sono entrati nell'abitazione e hanno facilmente avuto ragione delle fiamme.

Il rogo si era sviluppato in cucina per cause ancora da chiarire e i danni sono stati limitati a quel locale proprio per la presenza del fumo. Nessuna persona è rimasta intossicata.