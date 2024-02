Quadro elettrico in fiamme in un condominio, due intossicati in ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un incendio del quadro elettrico dei contatori nel sottoscala di una palazzina di via Montegrappa ha costretto all'evacuazione dello stabile. E' accaduto questa sera intorno alle 19.30. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena hanno spento le fiamme e proceduto all'evacuazione degli appartamenti, in quanto il fumo aveva invaso l'edificio fino al quarto piano.

Quattro persone sono rimaste intossicate e sono state soccorse dal 118: due di loro sono state portate in ospedale per accertamenti, ma non sarebbero gravi.

Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici di Hera. Tutti gli appartamenti sono rimasti senza corrente.