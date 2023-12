Auto capottata in Autosole, disagi alla circolazione per circa un'ora

Questa mattina, intorno alle 7.50, l'Autostrada del Sole è rimasta bloccata a causa di un incidente avvenuto in corsia nord (direzione Milano) all'altezza di Saliceta San Giuliano di Modena. La conducente di una Renault Clio ha perso il controllo e si è scontrata con il jersey centrale, finendo poi per capottarsi sul tettuccio e fermare la propria corsa sulla quarta corsia.

Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto altri mezzi e la stessa automobilista ha riportato solo ferite lievi. Assistita dal 118 è poi stata trasferita in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polstrada di Modena Nord che hanno eseguito i rilievi del sinistro, anche grazie alla tecnologia top crash, un sistema rilevamento incidenti con coordinate satellitari). Intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'auto danneggiata.

Dopo un primo blocco del traffico, la circolazione è proseguita su una sola corsia di marcia per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso rilievi e recupero del mezzo. Alle 9:10 la viabilità è tornata regolare.