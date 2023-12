Frontale tra due auto a Nonantola, disagi al traffico

Poco dopo le ore 12.00 si è verificato un grave incidente stradale lungo la provinciale est a via Larga di Nonantola proprio in prossimità della curva in cui incrocia via Limpido.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, per cause ancora in corso di accertamento, due auto avrebbero impattato frontalmente.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedica per prestare soccorso ai feriti. Sempre secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasta ferita una signora di circa 40 anni, ma ancora non si conoscono le sue esatte condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono poi giunti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le auto e i Carabinieri per i rilievi del caso. ++ Seguiranno aggiornamenti ++