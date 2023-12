Travolta da un'auto a Carpi, ciclista finisce in terapia intensiva

Intorno alle ore 11.30 di ieri una donna è stata investita da un'auto mentre percorreva via Giovanni XXIII a Carpi, all'altezza dell'incrocio con via Forti. La signora, una 55 di nazionalità moldava, è stata soccorsa dal 118 e viste le sue condizioni è stata caricata a bordo dell'ambulanza per essere accompagnata al campo sportivo dove è atterrato l'elisoccorso di Bologna, che ha poi trasferito la paziente all'ospedale di Baggiovara.

La donna ha riportato lesioni significative: si trova ricoverata in terapia intensiva e la prognosi medica è ancora riservata. Illesa invece la 62enen alla guida dell'auto.

I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Locale delle terre d'Argine, che ha chiuso al transito la strada nel tratto compreso tra via Manzoni e via De Santis,