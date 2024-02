Autocisterna che trasporta ossigeno si ribalta in A1, code tra Reggio e Modena

Un grave incidente si è verificato oggi nel primo pomeriggio lungo la A1, nel tratto compreso tra Reggio e Modena. Un'autocisterna che trasportava ossigeno, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. Il mezzo pesante è scivolato lungo la piccola scarpata posta sul margine destro della carreggiata, finendo per capovelgersi in un campo agricolo dopo aver abbattuto la rete di recinzione.

Purtroppo a seguito dell'impatto il conducente, un 50enne di nazionalità rumena, ha riportato lesioni piuttosto gravi. Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in codice rosso al'Ospedale di Baggiovara.

Sul posto sono giunte tre pattuglie della Polizia Stradale, che non sono stanno gestendo i soccorsi e il traffico, ma devono anche fare i conti con il pericolo potenziale derivante dal carico trasportato dalla cisterna. L'ossigeno presenta infatti la possibilità, se non gestito correttamente, di dare vita a esplosioni.

Per questo sul posto si trovano anche i Vigili del Fuoco e un tecnico specializzato di un'azienda capace di trattare anche ossigeno puro. Sono quindi iniziate operazioni di messa in sicurezza, partendo dall'abbassamento della pressione della cisterna, per poi poter procedere al recupero del mezzo con le dovute precauzioni. Non si esclude che l'autostrada possa essere completamente chiusa al transit