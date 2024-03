Pedone investito a Corlo, muore 73enne di Formigine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Grave incidente stradale questa sera poco dopo le ore 19.00. Secondo quanto ricostruito a Corlo di Formigine, lungo via radici in piano, un pedone sarebbe stato urtato violentemente da un'auto, una Volvo, mentre camminava lungo la via.

Subito si sono attivati i soccorsi giunti sul posto con ambulanza e automedica, ma dopo le prima manovre prestate al pedone, per lui, un uomo di 73 anni non c'è stato nulla da fare.

Per consentire i rilievi del caso, che porteranno a capire l'esatta dinamica di quanto avvenuto, la viabilità è stata interrotta per oltre un'ora (ora tornata alla normalità).