Travolta da un'auto in via Giardini, ferita una donna di 56 anni

Intorno alle 16.30 di ieri si è verificato un incidente in via Abetone Superiore (via Giardini) a Maranello. Una donna di 56 anni si trovava a bordo strada nei pressi della sua abitazione, poco a valle dell'abitato di San Venanzio, con l'intento di segnalare ai veicoli di passaggio la presenza di un mezzo della ditta di potature che stava lavorando nel giardino e che occupava parte della sede stradale in un tratto coperto da una curva.

Purtroppo proprio un automobilista di passaggio non si è avveduto della sua presenza a bordo strada e l'ha colpita, scaraventandola a terra. La donna stata soccorsa da ambulanza e automedica del 118, per poi essere trasportata all'ospedale di Baggiovara in codice rosso.

Il forte impatto non ha avuto fortunatamente conseguenze gravissime, con la 56enne che non corre pericolo di vita: è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 40 giorni.

Sul posto per eseguire i rilievi dell'incidente la Polizia Locale di Maranello.