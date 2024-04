Fuori strada con il furgone, 54enne perde la vita a Limidi di Soliera

Un uomo di 54 anni alla guida di un furgone è deceduto questa mattina a seguito di un incidente stradale. E' successo poco dopo le ore 4 sulla SP1 Carpi- Ravarino, a Limidi di Soliera.

Il veicolo, un Ford Tourneo, è uscito di strada in corrispondenza della rotatoria con via don Sturzo/dalla Chiesa e si è ribaltato su un fianco contro il terrapieno situato al margine della carreggiata.

Purtroppo per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il 118 è intervenuto sul posto con ambulanza e automedica, ma non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo. Non è da escludere che l'incidente possa essere stato causato da un malore.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri per i rilievi e per la gestione della viabilità. Il traffico ha subito importanti rallentamenti per diverse ore.