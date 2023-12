Schianto mortale in auto, 30enne muore sulla via per Limidi

Tragedia della strada questa mattina a Soliera. Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto in via Limidi. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, che ha visto coinvolta esclusivamente - stando a quanto emerso finora esclusivamente l'auto su cui viaggiava il giovane. Il veicolo è uscito di strada, scontrandosi contro un muretto nei pressi della rotatoria con via Corte e via Croce Lama.

E' accaduto poco prima delle ore 8 e sul posto sono accorsi i sanitari e il medico del 118: purtroppo l'impatto è stato così violento da non lasciare scampo all'automobilista. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale delle Terre d'Argine. ++ Seguiranno aggiornamenti ++