Auto precipita in una scarpata per 30 metri, soccorse due donne a Sestola

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.30, si è verificato un incidente sulla via che collega Sestola al Lago della Ninfa, all'altezza di Passo Serre. Un'auto è infatti precipitata in una scarpata: le cattive condizioni della strada - su cui era presente uno strato di ghiaccio - hanno fatto sì che l'auto slittasse finendo poi per cadere in un dirupo per circa 30 metri.

All'interno della vettura si trovavano due donne - una residente a Pavullo e l'altra a Sestola - che stavano rientrando dal rifugio presso il Lago della Ninfa.

Sul posto sono giunti i tecnici della stazione monte Cimone del Soccorso Alpino che, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo, hanno recuperato le due donne. A completare il quadro è intervenuto l'elicottero da Bologna che ha trasportato una delle ferite all'ospedale Maggiore, mentre l'altra donna è stata presa in carico dall'ambulanza per poi essere portata verso l'ospedale pavullese. Le condizioni delle due donne non sarebbero tali da porle in pericolo di vita. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.