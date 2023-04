Grave un ragazzo di 14 anni caduto sulla pista di motocross a Savignano

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14,30, la pista da motocross situata in via Basilicata sulle colline di Savignano sul Panaro è stata teatro di un infortunio particolarmente serio. Protagonista un ragazzo di appena 14 anni, che si trovava all'X Park per allenarsi in quella che è la sua grande passione, approfittando anche della giornata di vacanza scolasica.

Il giovani crossista è rimasto vittima di una caduta, a seguito della quale è però rimasto cosciente e apparentemente in buone condizioni. Lo staff ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è giunta l'ambulanza del 118. Valutate le condizioni del 14enne, i sanitari hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha poi trasportato il ferito all'Ospedale di Baggiovara.

Il ragazzo ha riportato un forte trauma addominale, che desta preoccupazione per le lesioni interne. Per questo è stato ricoverato presso la Terapia Intensiva dell'ospedale e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.