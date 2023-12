L'auto si ribalta e finisce fuori strada, un ferito tra Sorbara e Bomporto

Intorno alle ore 22.30 di ieri si è verificato un incidente stradale lungo la Ravarino Carpi, questa volta nel tratto compreso tra Bomporto e Sorbara. Per ragioni da accertare, il conducente di un'auto ha perso il controllo ed è finito fuori strada, capottandosi sul tettuccio accanto alla carreggiata.

Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Dopo essere stato affidato alle cure dei sanitari, l'uomo è stato portato all'ospedale di Baggiovara. Ha riportato ferite di media gravità e non si trova in pericolo di vita.