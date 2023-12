Incidente in strada Canaletto alle porte di Modena, un ferito e traffico a rilento

Pochi minuti dopo le ore 12.00 di questa mattina si è verificato un incidente all'incrocio tra Strada Canaletto Centro e la statale 12. Una Fiat Panda che si stava immettendo sulla statale è stata colpita da un mezzo pesante che procedeva in direzione della periferia. Il conducente dell'auto ha riportato un forte trauma a seguito dell'impatto con il camion, che ha centrato la Fiat panda proprio sulla portiera lato conducente.

Soccorso dal medico e dal personale del 118, il ferito è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara con traumi di media gravità. Al momento non si troverebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente del camion di una ditta di mangimi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'auto incidentata. La Polizia Locale di Modena sta eseguendo i rilievi e gestendo la viabilità: si registrano code sulla Canaletto in ambo le direzioni, a causa del senso unico alternato gestito dagli agenti.