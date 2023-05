Moto contro bici, due persone ferite in strada Formigina

Intorno alle ore 8.15 si è verificato un incidente stradale lungo strada Formigina. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Scaglia Est, a pochi metri dalla rotatoria del cinema Raffaello, e ha coinvolto una moto che procedeva in direzione periferia e una bici probabilmente intenta ad attraversare la strada. L’esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale.

A seguito dell’impatto entrambi i conducenti sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull’asfalto riportando diversi traumi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno caricato i due feriti per poi trasportarli all’Ospedale di Baggiovara. Entrambi non si trovano in pericolo di vita.

La Polizia Locale ha chiuso al transito il tratto di strada Formigina interessato dall’incidente, solo in direzione della periferia.

La prima mattina di oggi è stata particolarmente critica sul fronte della viabilità nel quadrante Ovest della città. Sono stati altri 3 gli incidenti avvenuti contemporaneamente a quello sopra descritto. In via Emilia Ovest, all’incrocio con via del Giglio, una moto si è scontrata con un’auto e il centauro ha riportato lesioni fortunatamente lievi. Sulla sommità del cavalcavia Cialdini due auto si sono scontrate sulle corsie in direzione centro, mentre un altro tamponamento ha coinvolto tre mezzi alla rotatoria di fronte al cimitero di San Cataldo. La concomitanza di questi episodi ha creato ulteriore difficoltà alla viabilità già congestionata per l’ora di punta.