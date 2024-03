Autocarro tampona un'auto e fugge, inseguito e fermato il conducente ubriaco

Ubriaco alla guida di un autocarro tampona una vettura nella rotatoria della tangenziale Pablo Neruda con strada Formigina e si dà alla fuga senza fermarsi. A prestare soccorso all’automobilista è stata invece una pattuglia della Polizia locale di Modena che, lunedì 1 marzo, poco dopo le 17, durante un controllo del territorio in Zona 4, si è imbattuta nel sinistro stradale. Fortunatamente lievi le ferite riportate dalla conducente del veicolo tamponato, la quale, subito dopo il sinistro, vedendo che il conducente non si fermava, ha prontamente fotografato il mezzo e nello specifico la targa fornendo quindi particolari determinanti per rintracciare il fuggitivo.

Dopo aver attivato il 118, gli operatori della Polizia locale giunti sul posto, insieme al personale dell’Unità operativa dell’Infortunistica si sono quindi messi subito alla ricerca del responsabile dell’incidente e hanno rapidamente individuato il veicolo, un autocarro Mitsubishi, lungo la tangenziale Pablo Neruda.

Alla guida, un cinquantenne, cittadino tunisino domiciliato a Modena, in regola con i documenti, ma con la patente di guida scaduta. Durante i successivi controlli, anche in considerazione di evidenti segnali di alterazione, tra cui anche la difficoltà nell'articolazione del linguaggio e l'andatura incerta, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici. È risultato avere un tasso alcolico oltre il triplo del valore consentito, quindi nella misura più grave prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada, che prevede un’ammenda fino a 6mila euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni.

Accompagnato presso gli Uffici del Comando di via Galilei, è stato quindi deferito all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un sinistro stradale con feriti, oltre che dall’omissione di soccorso e fuga.

Contestate a carico dello stesso anche le violazioni amministrative per guida con patente scaduta che comporta un verbale da 158 euro, omesso controllo del veicolo e mancanza della carta di circolazione dell'autocarro preso a nolo da una ditta di Bologna che quindi non essendo di proprietà del conducente, non è stato sottoposto a fermo amministrativo.