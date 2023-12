Anziano ciclista travolto da un'auto, 89enne muore in via Nonantolana

Dramma poco prima delle ore 17.00 nel tratto di via Nonantolana in zona crocetta. Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto all'altezza dell'attraversamento pedonale in corrispondenza dell'incrocio con via Due Canali Sud. La vettura, condotta da un 61enne modenese, proceda in direzione di via Menotti quando ha colpito il ciclista che pare fosse intento ad attravrsare la strada.L'impatto è stato molto violento e la vittima è stata sbalzata a molti metri di distanza.

Immediato l'intervento del 118, con il personale sanitario e medico, che ha provato a rianimare la vittima, senza successo, A perdere la vita un 89enne residente in città.

La Polizia Locale sta eseguendo approfonditi rilievi e ascoltando i testimoni dell'incidente. Via Nonantolana è stata completamente chiusa al transito nel tratto compreso fra via Ciro Menotti e via del Lancillotto. La chiusura sta avendo conseguenze molto impattanti sulla circolazione nell'area nord della città. ++ Seguiranno aggiornamenti ++