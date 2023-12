Due incidenti in Tangenziale, viabilità paralizzata nelle ore di punta

Un'altra giornata di grossi disagi alla circolazione sulla Tangenziale di Modena. Due incidenti hanno infatti caratterizzato le due ore di punta di accesso e deflusso dalla città, costringendo molti automobilisti a lunghissime code e mettendo ancora una volta in evidenza i limiti strutturali della circolazione locale.

Alle 8.30 di mattina alcune auto si sono scontrate in corrispondenza del'uscita 10 (Canaletto), in direzione Bologna. Un incidente senza conseguenze significative per le persone coinvolte, ma che di fatto ha bloccato la viabilità, ingolfando tutto lo snodo si Ponte Alto. Per circa due ore il tragitto tra Campogalliano e Modena è stato completamente paralizzato, con code che si sono protratte anche sulla Nazionale per Carpi fino a Ganaceto.

Poco dopo le ore 17 un secondo incidente ha visto il capottamento di un'auto sulla Tangenziale Pasternak, nel tratto compreso fra le uscite 3 e 4 (Modena Est). Due persone sarebbero rimaste ferite in modo lieve. Gli effetti dell'incidente stanno avendo pesanti ripercussioni sulla viabilità in tutta la zona est della città.

La circolazione risulta bloccata in tangenziale in ambo i sensi di marcia e sulla viabilità ordinaria, in particolare in via Divisione Acqui e via Vignolese. Via Emilia Est è congestionata fino a Castelfranco Emilia in direzione del capoluogo (anche a causa di un secondo incidente lieve avvenuto nella zona di Ponte Sant'Ambrogio).