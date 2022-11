Ladri prendono di mira i volontari, rubati i vestiti per i campi profughi /VIDEO

I ladri hanno messo a segno ieri un colpo in via Crespellani, caricando sul furgone quanto potevano dal magazzino della fondazione Time4Life

Una brutta giornata per Time4Life, associazione benefica con sede a Modena attiva da ormai un decennio. La sede di via Crespellani, in zona Musicisti, è infatti stata presa di mira ieri pomeriggio da un gruppo di ladri, durante la pausa pranzo. I malviventi sono giunto con un furgone e hanno iniziato a caricare a bordo quanto era custodito all'interno dei locali. Si tratta principalmente di indumenti, coperte e altri beni primari destinati ai campi profughi per le popolazioni siriane che si sono rifugiate oltre il confine turco negli ultimi anni.

Gli operai al lavoro presso l'immobile dove ha sede l'associazione si sono accorti di quanto stava accadendo e i ladri hanno quindi abbandonato in fretta e furia i locali a bordo del furgone, riuscendo comunque a sottrarre buona parte degli aiuti umanitari. Il racconto di Elisa Fangareggi, fondatrice di Time4Life.