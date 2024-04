Da Modena Vigili del Fuoco in aiuto alla centrale elettrica di Suviana

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Anche da Modena si mobilitano i Vigili del Fuoco per prestare soccorso dopo il terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri nella centrale elettrica di Suviana nel bolognese.

In particolare da Modena sono intervenuti in supporto tre unità operative in servizio presso il Comando di Modena del team USAR medium andando ad effettuare con i colleghi di Bologna una ricerca dei dispersi con telecamere e altri strumenti nelle parti crollate all'interno della zona macchine.

L'incidente come riporta Bologna Today i lavoratori si trovavano al livello -8 della centrale: l'esplosione dell’alternatore in fase di collaudo li ha travolti in pieno. Gli altri erano al piano di sotto livello -9: la stanza si sarebbe riempita d’acqua e detriti in seguito al crollo del solaio. Si trattava non di manutenzione ma di messa in opera di adeguamenti della centrale: una turbina è esplosa all'improvviso quando ormai si era alla fase di collaudo, dopo mesi di lavori.

Lo scoppio ha interessato stanze che si trovano sotto il livello del lago artificiale, e che sono state sommerse dall’acqua - che continua ad alzarsi - e invase dal fumo, rendendo difficili i soccorsi . Due squadre specializzate nella ricerca sono sotto le macerie: dovranno operare fino a 40 metri sottoterra, su 70 di profondità della centrale, per recuperare i dispersi.