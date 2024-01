Auto distrutta dalle fiamme, all'interno il cadavere di un uomo residente a Modena

La scorsa notte a Lecce i pompieri sono intervenuti per domare l'incendio di un'auto, ma una volta spente le fiamme si sono accorti che all’interno dell’abitacolo si trovava un cadavere. Il ritrovamento del corpo di un uomo, del quale al momento non si conoscono le generalità, è avvenuto intorno alle 3 della notte in via Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto.

Una squadra del 115 è sopraggiunta per spegnere il rogo che ha colpito una Kia Carens, modello a sette posti. Dopo la scoperta e la segnalazione è stato immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Lecce. I militari hanno svolto una serie di ricerche, fino ad accertare che il corpo è quello del proprietario del veicolo, un uomo di 69 anni residente a Modena.

Gli uomini dell’Arma stanno eseguendo tutti gli accertamenti per ricostruire la tragica vicenda a monte della quale, questo il sospetto principale, potrebbe esserci stato un gesto volontario. La salma dell’uomo, nel frattempo, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. (fonte Lecceprima.it)