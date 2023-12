Incidente sulla Nuova Estense, coppia di ciclisti investiti da una moto

Grave incidente che fortunatamente non si è trasformato in tragedia.

Intorno alle 11:30 di questa mattina lungo la Nuova Estense alla rotonda di Colombaro si è verificato un grave incidente.

Secondo quanto ricostruito dai presenti una moto che viaggiava in direzione Modena giunta in prossimità della rotonda avrebbe frenato finendo poi contro un gruppo di ciclisti che procedeva nella medesima direzione.

Nello scontro nella moto avrebbe colpito in pieno due dei cicloamatori facendoli cadere a terra e ferendoli.

Tutte e tre le persone coinvolte non sarebbero in pericolo di vita.

Fare luce sull'esatta dinamica del sinistro è compito della Polizia Locale che sta eseguendo i rilievi del caso.

Al momento lo svincolo della rotonda interessato è stato chiuso per consentire i rilievi.