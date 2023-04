Automobilista colleziona infrazioni da anni, maxi multa da oltre 16mila euro

Oltre 16mila euro di sanzione, sequestro del veicolo per l’alienazione, revoca della patente di guida e una denuncia penale: li ha “collezionati” una conducente fermata dalla Polizia Locale durante un normale servizio di controllo del territorio.

Alla consueta richiesta degli agenti, la donna avrebbe esibito una tessera non riconosciuta come documento d’identità, e i conseguenti controlli hanno consentito di ricostruire la reale situazione: la persona aveva la patente scaduta da un anno, e la revisione del veicolo da più anni; per quest’ultimo fatto era già stata sanzionata due volte dalla Polizia Locale, e il veicolo era stato sottoposto a fermo, con l’apposizione dei sigilli di legge.

Da qui il “conto” totalizzato: sanzioni per più di sedicimila euro, il sequestro del veicolo per la successiva alienazione, la revoca della patente per aver guidato con veicolo sottoposto a fermo, e la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per la rimozione dal mezzo dei sigilli del fermo.