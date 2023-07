Ancora una carovana di nomadi alla Graziosa, allontanata una decina di roulotte

L'area artigianale "La Graziosa" di San Cesario sul Panaro è tornata ad essere punto di approdo per una carovana di nomadi. Un fenomeno ricorrente, specialmente in via della Meccanica, che offre spesso un posteggio per queste famiglie che ciclicamente stazionano nell'area, causando non poche proteste.

A segnalare l'episodio è stato ancora una volta il consigliere comunale Mirco Zanoli (Rinascita Locale), che spiega: "Oggi mentre testimoniavo la presenza dell’ennesima carovana di nomadi al polo artigianale de La Graziosa, una persona è venuta a cercare di intimidirmi al grido “e tu che ca..o fai!?”, in risposta mi sono palesato come consigliere comunale e a quel punto ha preferito andarsene. Un episodio che alza l’assicella del rischio sicurezza a San Cesario. I Carabinieri di Castelfranco a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti per l’encomiabile lavoro che svolgono quotidianamente al fine di salvaguardare la legalità, allertati di persona dal sottoscritto, si sono immediatamente recati sul luogo e li hanno allontanati".

La permanenza dei nomadi è infatti stata breve in questa occasione, con i militari che li hanno invitati a riprendere la strada. Purtroppo i segni del passaggio sono rimasti, con una scia di rifiuti abbandonati a terra, in strada e nelle aree verdi adiacenti

Zanoli ha aggiunto: "La situazione è fuori controllo da anni e a nulla valgono tutti i nostri solleciti e proposte all’amministrazione che regolarmente respinte negando o minimizzando il fenomeno. In questo periodo perciò, coadiuvandoci col gruppo Fratelli d'Italia di Modena, con l’avvocato e coordinatore Ferdinando Pulitanó, stiamo preparando un esposto denuncia da consegnare in Procura della Repubblica e Prefettura. Questa è casa nostra, non è accettabile quello che sta avvenendo".