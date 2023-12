Cercano di convertire patenti estere false, quattro stranieri denunciati

La collaborazione tra la Polizia di Stato e la Motorizzazione Civile di Modena durante i controlli relativamente alle pratiche di conversione delle patenti di guida estere in quelle italiane - come d’accordi di reciprocità bilaterali fra Stati - ha permesso nel corso degli anni di scoprire molte irregolarità connesse al documento per la guida. Negli ultimi tempi gli agenti hanno denunciato in stato di libertà quattro cittadini extracomunitari, di cui tre uomini di nazionalità nigeriana e ghanese ed una donna dello Sri Lanka, in quanto avevano allegato alla richiesta di conversione delle proprie patenti straniere in quelle italiane documenti di guida apparentemente rilasciati da autorità estere.

Nella circostanza i tre uomini avevano presentato tre patenti di guida polacche mentre la donna una patente di guida apparentemente rilasciata dall’autorità dello Sri Lanka, anch’essa falsa.

E' stato infatti accertato tramite controllo in banca dati che le tre patenti polacche non risultavano essere state mai rilasciate, mentre la patente presentata dalla donna, da accertamenti effettuati tramite l’Ambasciata del paese asiatico, risultava essere un documento di guida regolarmente emesso come numerazione dall’autorità dei trasporti estera, ma risultava essere intestata ad altra persona.

Inoltre il controllo visivo sui documenti di guida allegati alle pratiche da parte del personale della Squadra polizia giudiziaria ha confermato i dubbi sulla genuinità degli stessi, in quanto erano state rilevate alcune anomalie nei sistemi di sicurezza che risultavano differenti e non conformi a quelli degli specimen in possesso alle forze dell'ordine.

Alla luce di quanto emerso, i quattro stranieri sono stati denunciati ai sensi articoli 477 e 482 del Codice Penale perché in possesso di documenti personali contraffatti e i documenti sono stati sottoposti a sequestrato penale.