Processo Alice Neri, Gaaloul si dichiara innocente. "Non centro niente con l'omicidio"

Ha rotto il silenzio Mohamed Gaaloul, il 30enne tunisino a processo come unico imputato per l'omicidio di Alice Neri. Il ragazzo ha rivolto un urlo ai giornalisti al momento dell'arrivo in Tribunale, questa mattina a Modena, mentre gli agenti della Penitenziaria lo facevano scendere dal furgone per condurlo in aula. Poche parole in un italiano sufficientemente chiaro per farsi capire: "Non sono colpevole, non c'entro niente con l'omicidio di Alice Neri".

E' iniziata con questo fuori copione la seconda udienza del procedimento penale per l'assassinio della 32enne di Ravarino, che ha perso la vita il 18 novembre dello scorso anno a Concordia sulla Secchia in quello che è uno dei delitti più efferati che il nostro territorio ha registrato negli ultimi anni.

Gaaloul, richiamato e invitato dalla Presidente della corte Ester Russo a riservare le sue esternazioni ai momenti formali, è quindi intervenuto nuovamente dal suo banco, spiegando per la prima volta la propria versione dei fatti. "Io non sono scappato dall'Italia - spiega l'Ansa riportando le sue parole - Avevo già programmato di andare all'estero per cercare lavoro. Per andare in Francia ho preso il treno da Milano, con il biglietto insieme a mia moglie e al nostro cane. Avevo i miei documenti. Sono stato controllato alla frontiera".

Poi ha ribadito: "Io non ho ucciso la signora Alice Neri. Quando lei mi ha detto di scendere dall'auto io sono sceso, mi trovavo distante da casa e ho dormito in mezzo alla campagna, in un posto di fortuna. Quello che è successo dopo che sono sceso dall'auto non lo so. Non ho ucciso la signora Alice Neri - ha ripetuto Gaaloul - Non avevo motivo di farlo. E ve ne renderete conto alla fine di questo processo" che lo "dimostrerà". "Risponderò a tutte le domande che le parti mi faranno quando farò l'interrogatorio".

Il processo proseguirà con la prossima udienza fissata nel mese di maggio, mentre il corpo della 32enne resta ancora sotto sequestro.