Chiede foto intime agli studenti, condannato professore di una scuola superiore

Era finito a processo per stalking e violenza sessuale, il professore poco più che 50enne oggi condannato.

L'uomo, secondo quanto sostenuto dall'accusa, chiedeva ai suoi studenti - per lo più maggiorenni - di inviargli fotografie e video intimi, più o meno espliciti. Non solo: pare che l'uomo si offrisse di lavare loro gli indumenti utilizzati per fare ginnastica, e in più di un'occasione ci sarebbero stati palpeggiamenti.

A fare scattare la denuncia, gli stessi studenti esasperati dalle richieste a sfondo erotico del professore. Le indagini, condotte dai Carabinieri, sono scattate nell'immediatezza della denuncia, e il professore è stato subito sospeso dall'insegnamento.

Oggi, il processo a suo carico si è concluso presso il Tribunale di Modena con una condanna ad un anno e nove mesi, con pena sospesa.