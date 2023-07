Raffica di furti a Castelnuovo: da auto rotte a scippi per strada in pieno giorno

Una escalation di furti che si sta verificando in questi ultimi giorni a Castelnuovo Rangone.

Dai furti nelle auto in sosta, rompendo finestrini per rubare borse o alla ricerca di oggetti di valore lasciati incustoditi, a veri e propri scippi in pieno giorno. Ad essere più colpita, almeno in queste ultime ore sembrerebbe la zona che va dal cimitero di Castelnuovo, sito in via Barbieri, e la zona della palestra fino a via Battisti.

L’ultima segnalazione appena un’ora fa, intorno alle 11 di mattina, quando un cittadino ha segnalato, su alcuni gruppi social, la presenza di due ladri, un uomo e una donna che hanno tentato di derubare una signora anziana proprio davanti al cimitero.

Tuttavia questa non è l’unica segnalazione. Un altro cittadino ha subito un furto nella stessa zona nella serata di ieri, quando ignoti malviventi hanno rotto i finestrini della sua auto in sosta in un parcheggio li vicino per rubare alcuni oggetti (tra cui un borsello e uno zaino) che vi erano all’interno.

Le segnalazioni di questo tipo sono veramente numerose. In alcuni casi, riferiscono gli stessi cittadini, gli oggetti rubati, come le borse, chiavi o portafogli svuotati dei soldi, vengono, fortunatamente, rinvenuti poco distante, nei canali, o vicino ai cassonetti.

Cosa si può fare?

Quello che si può fare, oltre ad evitare di lasciare oggetti di valore incustoditi, è di segnalare prontamente alle Forze dell’Ordine la presenza di persone sospette in zona.