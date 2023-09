Rapina una coetanea in piazza Pomposa, minorenne denunciato

Intorno alla mezzanotte di ieri la Squadra Volante è stata inviata in piazza Pomposa, dove era stata segnalata una rapina. Vittima dell'episodio una ragazza minore, alla quale un ragazzo aveva sottratto una sigaretta elettronica, facendo poi perdere le proprie tracce.

Gli agenti della Polizia, perlustrando nei momenti successivi la zona, mentre transitavano in via Berengario si sono imbattuti in un ragazzo che corrispondeva alla descrizione del rapinatore. Alla vista dei poliziotti il giovane ha cercato di fuggire verso il parco Novi Sad, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato. Il ragazzo, minorenne, si è dimostrato restio al controllo, ma la perquisizione non ha permesso di trovare la sigaretta rubata.

Non essendo in grado di fornire documenti identificativi, il minore è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, una volta identificato, è risultato peraltro già noto alle forze dell'ordine.

Viste le circostanze, è stato denunciato a piede libero per il reato di rapina e successivamente riaffidato alla famiglia.