Ritrovato l'uomo scomparso da questo pomeriggio. Sta bene

E' stato ritrovato sano e salvo in zona Piscine Dogali, da una squadra Vigili del Fuoco e affidato a sanitari del 118 per accertamenti, l'uomo 55enne di cui dal pomeriggio di oggi si erano si erano perse le tracce. Subito i Vigili del Fuoco erano stati attivati per le ricerche assieme alla Polizia di Stato.

Nel corso delle operazioni era stato scandagliato ache il laghetto del parco Ferrari dai Sonmozzatori del nucleo regionale Vigili del Fuoco.