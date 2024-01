Adolescente scomparso da casa, tragico epilogo per le ricerche

Da ieri sera erano le ricerche di un ragazzo minore scomparso da casa. Sono state attivate squadre di ricerca che anche nel corso della notte hanno controllato diverse aree tra Modena e Castelfranco, composte da forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

In particolare, nelle campagne di Gaggio di Castelfranco, sono entrate in azione da stamane anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco e i droni in uso al Corpo proprio per le ricerche di persone scomparse, insieme all'unità cinofila. Purtroppo a metà mattina è arrivata la notizia peggiore, con il ritrovamento del ragazzo ormai senza vita.