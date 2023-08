Cane rinchiuso in gabbia senz'acqua, sequestro e denuncia per il padrone

Nei giorni scorsi le guardie ecozoofile di Fare Ambiente Modena hanno effettuato un intervento, su delega della Procura, che ha portato al sequestro di un cane nell'area dell'Unione del Sorbara. L'animale, infatti, era rinchiuso in condizioni igieniche precarie.

Il padrone lo aveva confinato in una gabbia, ricavata artigianalmente accanto all'abitazione, di soli un metro e mezzo per due. L'animale viveva di fatto ristretto fra le proprie feci e senz'acqua a disposizione, per di più in balia delle alte temperature dei giorni scorsi.

Le guardie ecozoofile hanno effettuato l’immediato sequestro penale, autorizzato dal magistrato di turno, con convalida del giudice per le indagini preliminari della procura di Modena. Contestualmente, il padrone del cane è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali.