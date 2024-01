Sicurezza stradale, oltre 170 incidenti nel 2023 a Formigine

Nell’anno appena trascorso, a Formigine, sono state numerose le misure volte ad incentivare la sicurezza stradale, soprattutto nei termini del rispetto dei limiti di velocità e della prevenzione.

A ottobre, ad esempio, è avvenuta l'installazione di tre autobox propedeutici alla rilevazione delle infrazioni della velocità dei veicoli sulla strada provinciale 16 di Castelnuovo Rangone nella frazione di Colombaro. Si tratta di manufatti destinati a ricoverare l'apparecchiatura, in dotazione al Comando di Polizia Locale di Formigine, che consente il rilevamento e il controllo della velocità puntuale dei veicoli solo in presenza degli operatori di polizia (cosiddetto velox). Come avverrà entro la primavera sulla via Stradella, i tre auto box (di colore arancione e con luce lampeggiante sulla sommità) sono stati posizionati dopo segnalazioni e richieste specifiche dei cittadini preoccupati della forte velocità dei veicoli in transito. Sempre nell’ambito della prevenzione, sono utili particolari soluzioni di segnaletica stradale, come ad esempio avverrà su via Ferrari, dove saranno presto installati cartelli luminosi di rilevamento della velocità.

Anche il sistema delle rotatorie, che come ormai noto ha portato il territorio alla completa desemaforizzazione (eccetto un impianto semaforico a chiamata in una strada rurale secondaria) concorre a istituire una viabilità che favorisca una guida corretta per veicoli e utenti deboli della strada (pedoni e ciclisti).

1.253 sono stati i veicoli controllati dagli agenti di Polizia Locale nel 2023; di questi, il 13% sono stati oggetto di sanzione.

Gli incidenti stradali sono stati 176, nessuno dei quali è avvenuto nel tratto interessato dal sistema automatico di rilevazione della velocità media, posto sulla tangenziale Modena-Sassuolo, su entrambi i sensi di marcia, dall’uscita di Corlo a quella di Ponte Fossa per circa tre chilometri di competenza del Comune di Formigine. Qui, nell’arco del 2023, sono state 71.946 le sanzioni notificate, in un tratto che vede transitare una media di 50mila veicoli al giorno. I proventi da queste sanzioni sono destinati a interventi di manutenzione e sicurezza stradale, in particolare legati alle asfaltature e alla ricucitura della rete ciclopedonale.

Rimanendo sul fronte tecnologico, un ingente investimento (reso possibile anche grazie a un finanziamento ministeriale), è stato fatto per l’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza, che salgono così a 165, e dei cosiddetti varchi, che ora ammontano a 16 e risultano indispensabili per la lettura delle targhe ai fini delle verifiche sulla mancata copertura assicurativa e dell’omessa revisione. Ricordiamo infatti che, come accade per il controllo dei mezzi pesanti, le condizioni di sicurezza su strada dipendono anche dal corretto stato dei mezzi di trasporto stesso

Sempre nel 2023, 292 sono state le ordinanze di materia circolatoria predisposte, mentre si riunisce regolarmente il tavolo composto da Polizia Locale e Uffici Tecnici per la valutazione delle segnalazioni che arrivano dai cittadini.

L’anno appena trascorso è stato poi caratterizzato da un’intensa attività degli agenti di Polizia Locale, comandati dal Commissario Superiore Susanna Beltrami, relativamente agli incontri con i cittadini e ai momenti di sensibilizzazione. 65 sono state le ore dedicate ai progetti di qualificazione scolastica per 32 classi coinvolte. Due volte (dal 15 al 24 giugno presso l’Oratorio don Bosco e il 10 settembre nell’ambito dell’Open day della Polizia Locale in centro storico) è stato installato un grande tappeto didattico per insegnare ai bambini, in maniera divertente, le regole della strada. 20 le biciclette acquistate che hanno reso possibile la partecipazione a tutti i bambini. È già in essere la collaborazione con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada per un grande evento di sensibilizzazione che si terrà in aprile, mentre lo scorso 25 agosto si è tenuto lo spettacolo “Guida e basta”, organizzato dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna.