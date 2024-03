Tentano di rubare una bici ma vengono fermati da agenti in borghese

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi quando due agenti in abiti civili della Polizia Locale Terre d’Argine che pattugliavano il centro storico hanno notato due uomini armeggiare con una bicicletta legata con lucchetto a una rastrelliera. Uno dei due uomini, un quarantenne residente a Carpi, ha tentato di scappare spingendo a terra gli agenti. Per l’uomo – fermato subito dopo da altro personale di P. L. in divisa, sopraggiunto sul posto per aiutare i colleghi – è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Modena per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, rifiuto generalità e tentato furto aggravato. Il complice è stato denunciato per tentato furto in concorso.

Commenta Mariella Lugli, assessora alla Sicurezza: "Il presidio del territorio sta avvenendo in maniera capillare. A partire dai ripetuti passaggi nel corso della giornata e dalla postazione fissa in centro storico nelle ore serali, i controlli interforze con la presenza anche dei nostri agenti e senza dimenticare le azioni del Nucleo Anti Degrado che in questo specifico caso hanno permesso di sventare un tentativo di furto". L’Amministrazione comunale ricorda inoltre l’uso degli “street tutor” nelle ore serali: figure che pur avendo “solo” un ruolo di mediatori sulla pubblica via si sono rivelati utili e graditi.

La bicicletta oggetto del tentato furto è stata riconsegnata dagli agenti di Polizia Locale al legittimo proprietario.