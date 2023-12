Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, controlli serrati dei Carabinieri

Nella giornata del 10 dicembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito diversi controlli finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali ed al contrasto delle condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada.

In particolare i militari sono intervenuti in due incidenti stradali verificatisi rispettivamente a Carpi e a Vignola. In ambedue gli incidenti i conducenti, di anni 24 e 41, sono risultati positivi al controllo con l’etilometro.

A Camposanto, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno invece segnalato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica un 35enne, il cui tasso era superiore a quello consentito dalla Legge.

A Sassuolo è stato invece identificato e sottoposto a controllo un 45enne che, all’esito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 20 cm.

Nel corso della notte è stato eseguito un controllo straordinario del territorio nel comune di San Prospero che ha visto impegnate tre pattuglie dipendenti dalla Compagnia di Carpi, che hanno ispezionato due esercizi pubblici e identificato 30 persone oltre a 20 veicoli.