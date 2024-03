Tentano di rubare un furgone, ladri messi in fuga dai Carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La scorsa notte a Medolla è andato in scena un tentativo di furto, che è stato sventato grazie alla prontezza di un cittadino che ha segnalato il fatto al 112. Il residente ha infatti notato la presenza di due individui, vestiti di nero e con il cappuccio calato in testa, che stavano cercando di rubare un furgone parcheggiato in strada.

Immediatamente è intervenuta sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Medolla coadiuvata da altri equipaggi della Compagnia di Carpi. L'arrivo dei militari hanno messo in fuga i ladri prima che riuscissero a rubare il veicolo.

Il sopralluogo ha consentito di accertare che i malviventi avevano già manomesso i cavi d’accensione del furgone. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. Sono in corso gli accertamenti dei militari finalizzati ad identificare gli autori del tentato furto.