Appennino, dal Gal due milioni di euro per le imprese

Rilancio post Covid, reti d’impresa, e innovazione sociale e tecnologica: questi i temi dei cinque bandi del GAL Antico Frignano e Appenino Reggiano in uscita da aprile. La dotazione finanziaria complessiva, pari a 1 milione e 920 mila euro sosterrà al 60% gli investimenti delle imprese che parteciperanno. Già il 13 aprile saranno aperti i primi tre bandi: uno per la riqualificazione logistica e organizzativa post Covid delle imprese turistiche e commerciali e altri due destinati alla costituzione di reti di impresa per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici e delle attività outdoor. Nelle settimane successive ne saranno pubblicati ancora due: uno per la qualificazione della filiera forestale e l’altro per il supporto alle cooperative di comunità.

Una massiccia iniezione di risorse che stimolerà investimenti per oltre 3 milioni di euro su tutto il territorio del GAL, in un momento nel quale l’Appennino può giocare un ruolo di primo piano nel rilancio dell’attrattività turistica e residenziale a livello regionale.

Circa 670 mila euro sono destinati a “Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19” (bando B.1.1.4 ), per consentire gli adeguamenti resi necessari dall’emergenza epidemiologica.. Le azioni “La montagna delle cose buone” (bando A.2.2.3) e “Una palestra a cielo aperto” (bando B.1.2.3) sosterranno con complessivi 400 mila euro l’aggregazione di imprese e professionisti (almeno tre per progetto) per la creazione di nuovi prodotti turistici dedicati alle eccellenze del territorio.

Alla “Qualificazione della filiera forestale” è dedicato, con una dote di 350 mila euro, il bando A.4.1.2, con l’obiettivo di aumentare la produttività delle imprese del settore con innovazioni di processo e di prodotto e interventi per la sostenibilità ambientale. Infine, con il bando “Promozione di cooperative di comunità come strumento per l’innovazione sociale” (B.2.1.2) il GAL si affianca alle esperienze di produzione di beni e servizi che abbiano ricadute sulla qualità della vita economica e sociale delle comunità: un movimento in costante crescita.

Nelle prossime settimane il GAL organizzerà una serie di incontri online aperti a tutti gli interessati per illustrare i contenuti dei bandi e modalità di partecipazione. Il testo dei bandi, le date di scadenza (diverse per i singoli bandi) e tutta la documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito del GAL; gli aggiornamenti saranno pubblicati anche sulle pagine Facebook e Linkedin del GAL.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.galmodenareggio.it