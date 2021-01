Apre a Castelnuovo Rangone un negozio NKD, primo in provincia

NKD arriva anche a Modena. La catena specializzata in abbigliamento per tutta la famiglia e accessori per la casa, dopo un periodo di stop forzato a causa della pandemia, inaugura il 4 febbraio prossimo il nuovo punto vendita di Castelnuovo di Ragone. Il nuovo negozio NKD si trova in via Giacomo Matteotti 2.

Per la giornata di inaugurazione, dalle 8.30 alle 20.00, sarà attiva una promozione speciale del 20% su tutti i prodotti.

"Ambiente amichevole, personale qualificato e un’ottima organizzazione sono le caratteristiche di tutte le filiali NKD. Magazzino, scaffali e espositori sono già stati riempiti con l’assortimento attuale: moda in linea con i trend del momento e abbinata ai giusti accessori, ma anche abbigliamento tecnico sportivo. Per tutta la famiglia: per lui, per lei e anche per bambini e neonati. Qualità e attenzione al design anche per la casa: tessile per la cucina, per il bagno e per la notte. Inoltre settimanalmente tante novità nel settore oggettistica, con piccolo arredamento, accessori e idee regalo".

Il cuore del gruppo NKD ha origine a Bindlach, vicino alla città di Bayreuth in Germania, mentre l’attività amministrativa è gestita dalla sede di Bolzano. Il Gruppo NKD conta circa 1.800 filiali suddivise tra Germania, Austria, Italia, Slovenia e Croazia, impiega oltre 8.000 dipendenti ed è una delle più grandi aziende del commercio al dettaglio di abbigliamento. L’offerta comprende moda per tutta la famiglia, abbigliamento sportivo, tessile casa, oggettistica e una selezione di articoli di marca. Ad oggi NKD Italia vanta più 550 collaboratori, con oltre 190 negozi presenti in moltissime regioni.