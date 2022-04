Aldo Coppola by Vanity, il salone apre anche a Modena

Ha aperto da pochi giorni, nel pieno centro di Modena, in via Santissima Trinità 11, il nuovo salone da parrucchiera Aldo Coppola by Vanity, già presente con un negozio a Reggio Emilia da lustri, in piazza Vittoria. Le titolari sono: Marina Di Monte e Gilda Di Monte.

La nuova apertura è avvenuta nonostante le incertezze della pandemia: "La decisione è stata presa quando, durante la prima grande chiusura forzata del 2020, abbiamo riscontrato una fidelizzazione incredibile da parte delle clienti".

Fra le esperienze a cui tutti abbiamo dovuto rinunciare durante i lockdown dei mesi passati rientra sicuramente quella del parrucchiere. Le origini dell'azienda risalgono al 1986 a Reggio Emilia, con Gilda e Marina che pochi anni più tardi, si affiliano al marchio Aldo Coppola, sposandone la visione: "Per noi, la donna deve sentirsi soprattutto libera, con un'immagine fresca. Ci impegniamo a rispettare i capelli con tecniche di sfumatura e colorazione vegetale che liberano dall'assillo della ricrescita".

Gilda ha cominciato prestissimo il suo cammino professionale. A 13 anni corre a imparare nella bottega di parrucchiere del suo paese, appena uscita da scuola, e poi studia come stilista fino a conseguire il diploma di maestro d'arte all'Accademia Unfaas. Ad appena 18 anni va a Londra per perfezionarsi nell'hair styling nell'accademia Vidal Sasson. Al suo rientro in Italia, è pronta per importare le innovazioni a Castelnovo di Sotto: qui apre il suo primo salone nel 1981 e coinvolge anche la cugina Marina. Dopo due anni, aprono un altro salone a Reggio Emilia e ampliano l'organico spostandosi nella centralissima piazza Vittoria.

Le due professioniste hanno accompagnato il loro maestro in diverse esperienze internazionali, come l'Expo di Siviglia e Milano Collezioni. Nel tempo, hanno curato l'aggiornamento e la formazione accademica, anche per i membri dello staff.

Una passione di famiglia, ma portata avanti con professionalità, cercando i migliori collaboratori. Alle due cugine si affianca in apprendistato anche Silvia Marmiroli, figlia di Gilda. A gestire il nuovo salone modenese è stata chiamata: Michela Olivieri.