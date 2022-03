Casa, 14 imprese modenesi unite in Art Design. Apre un negozio in centro

Art Design è un'associazione di realtà imprenditoriali del territorio, presente da una decina d’anni in città, cambia veste, logo ed immagine e si specializza ancora di piu’ nel settore casa. Art Design è composta da 14 aziende, ognuna specializzata in un settore specifico: dallo Studio di progettazione architettonico, di design e tecnico, per curare tutte le pratiche edilizie e burocratiche, alle proposte commerciali di appartamenti e ville con consulenze immobiliari; alle offerte con finiture di alto pregio, ai veri e propri laboratori artigianali; dal fabbro, alla ceramica artistica e di design, dallo studio e realizzazione di stufe, camini e altri metodi di riscaldamento, utilizzando le finiture piu’ innovative oltre le classiche maioliche, alla visione del design fotografico d’autore, con pezzi e proposte uniche nel suo genere.

Lo showroom di Art Design è in via Canalino 60, dispone di 3 sale espositive, con due vetrine che si affacciano sotto il portico e altre due all’interno del negozio. In questi giorni è stato presentato un nuovo logo e un nuovo allestimento.

Le proposte tecnologiche di impianti, fotovoltaico, sicurezza e altro, sono curati da un partner storico di Art Design, cosi’ come la parte elettrica ed idraulica; la progettazione del green naturale ed artificiale, le finiture d’arredo per interni con tendaggi, imbottiti e tappezzeria e inoltre proposte di pavimentazioni e rivestimenti da interni ed esterni oltre allo studio della luce, partendo dal progetto alla realizzazione. Una proposta a 360°, per chi intenda arredare, ristrutturare o anche creare dal nulla la propria casa, villa o piscina.

Le aziende che fanno parte dell'assoicazione