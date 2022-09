Confapi. Superare i vincoli provinciali per una maggiore vicinanza alle imprese

Modernizzare il sistema associativo in risposta alle mutevoli esigenze di rappresentanza delle aziende per essere all’altezza con i tempi.

Con questo obiettivo il Consiglio direttivo di Confapi Emilia ha affidato all’imprenditore Lapo Secciani, ex dirigente associativo dei giovani imprenditori di CNA Modena, ed ora titolare della società LSH SBrl, la delega allo sviluppo dell’Area Vasta – nella quale sono stati compresi i seguenti territori: Formigine, Maranello, Fiorano, Sassuolo, Casalgrande, Scandiano, Castellarano, Viano, più i comuni reggiani e modenesi della Val Dragone.

Un progetto che si pone come obiettivo strategico quello di superare i vincoli provinciali, ormai datati, per garantire una sempre maggiore vicinanza alle imprese e alla rappresentanza dei loro interessi.

“Intendiamo in questo modo – spiega il Presidente Alberto Cirelli - superare i localismi ed il concetto ristretto di ‘provincia rappresentata dall’associazione’ per spostarsi verso un territorio più vasto ma in grado di aggregare e rappresentare in modo più omogeneo le nostre aziende. Un progetto che già prima della sua formalizzazione ha consentito a Confapi Emilia di aumentare la propria base associativa di ben 27 aziende con sede legale nel territorio di Reggio Emilia e 8 negli altri territori: con il progetto Area Vasta, infatti -prosegue il Presidente Cirelli- non abbiamo fatto altro che tradurre in termini organizzativi quanto richiestoci da mesi con forza e determinazione dalle nostre aziende associate che devono poter contare su una Associazione datoriale in grado di garantire una progettualità basata sulla condivisione di obiettivi comuni, rete di relazioni in funzione e a tutela dei propri interessi”

“Ho trovato nel sistema Confapi – spiega Lapo Secciani – il dinamismo e un’aperta visione associativa di medio lungo termine in grado di rispondere alle esigenze di rappresentanza e di crescita della mia azienda. Ringrazio il Consiglio Direttivo per l’incarico ricevuto del quale sono profondamente onorato, certo di contribuire in questo modo a consolidare i valori dell’Associazione, a progettare, a sviluppare a crescere sempre e solo nell’interesse dei nostri imprenditori e delle nostre imprenditrici che costituiscono il vero patrimonio del nostro territorio”

“Il progetto Area Vasta è partito nei migliori dei modi, come ha sottolineato il nostro Presidente - dichiara il Direttore Generale Stefano Bianchi - adesso tocca a noi dare sostanza a questo ambizioso progetto, che mira a diventare un modello replicabile nei territori in cui Confapi Emilia ha rappresentanza esclusiva della Confederazione ovvero Reggio Emilia, Modena e Bologna. Abbiamo l’obiettivo di presentare in maniera strutturata il nuovo modello nei prossimi mesi, con un’iniziativa pubblica nella quale andremo a delineare e condividere tematiche d’interesse rilevanti per le nostre imprese quali infrastrutture, energia e welfare in un’ottica di sostenibilità che deve essere prima di tutto economica, oltre che sociale e ambientale”

“Il primo passo prima dell’evento, che si terrà in una data da definire tra metà ottobre e metà novembre, sarà quello di incontrare tutte le amministrazioni per coinvolgerle in un progetto che punta sulla collaborazione e non sulla contrapposizione. Siamo sicuri che da questi incontri usciranno spunti e riflessioni interessanti su cui costruire azioni e progetti concreti utili tanto per le imprese quanto per la Comunità tutta che deve sempre più pensare in un’ottica di area vasta - conclude Lapo Secciani - Con questo progetto Confapi vuole costruire ponti generando economie di scale con ricadute positive in termini economici e sociali”