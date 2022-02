Enerbrain e Garc insieme per la sostenibilità ambientale e abbattimento delle emissioni di CO2

Enerbrain e la carpigiana Garc SpA annunciano di aver siglato una partnership per l’integrazione reciproca di progetti ESG industriali e di mercato – Environmental, Social e Governance, i tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento.

La scelta di lavorare insieme nasce dalla condivisione di un modus operandi che integra l’eccellenza tecnica-tecnologica con obiettivi di sostenibilità e valorizzazione economica del territorio. Entrambe le aziende credono nel concetto di rigenerazione urbana, ecologica ed energetica come modello per realizzare progetti per la tutela dell’ambiente, il miglioramento delle città, il benessere delle persone e la condivisione di spazi sociali.

Garc SpA nasce nel 1975 affermandosi nella progettazione e costruzione di immobili per uso civile ed industriale. Ad oggi, Garc si definisce un’impresa rigeneratrice moderna e all’avanguardia, che opera ispirata dal benessere comune e utilizza il business come forza positiva per favorire una società più giusta, inclusiva e rispettosa della biosfera. La filosofia aziendale è quella di ricostruire l’ambiente realizzando edifici capaci di interagire positivamente con il contesto e offrire servizi tecnologici evoluti. In armonia con questi valori, la società ha misurato il proprio profilo di impatto ambientale e ha ottenuto, nel 2020, la certificazione B Corporation. Società leader nel settore, primo general contractor in Italia ad aver ottenuto la certificazione UNI sull’applicazione del processo BIM (Building Information Modelling) fino alla settima dimensione, nell’ambito delle costruzioni industriali Garc SpA è partner strategico di Enerbrain, un’azienda torinese che ha sviluppato un innovativo sistema che combina IA e IoT – Intelligenza Artificiale e Internet of Things, cioè smart objects tra loro interconnessi in modo da scambiare informazioni – per gestire le performance energetiche di un edificio, ridurre i consumi (in media del 30%), abbattere le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria.

La partnership comincerà con l’efficientamento energetico della sede centrale di Garc SpA a Carpi (MO) da parte di Enerbrain, che installerà il suo sistema di monitoraggio e gestione in cloud delle prestazioni energetiche dell’edificio per renderlo intelligente e a basso impatto ecologico.

A seguire, le due aziende prevedono di condividere i propri prodotti, adottando l’uno le tecnologie dell’altro con l’obiettivo di sviluppare un modello di progettazione integrata negli edifici che sia ampliabile e adattabile, anche su larga scala. Tra i prodotti a cui sta lavorando Garc SpA: Arca, acronimo di Assistenza remota di continuità aziendale, una tecnologia di ultima generazione che consente a chi si trova anche dall’altra parte del mondo di essere nello stesso luogo dell’operatore con cui sta comunicando tramite occhiali e tablet.

Per Andrea Grillenzoni, Direttore Generale di Garc SpA, “Generare profitto non significa solo fare business, ma anche progettare il futuro a partire dalla condivisione tra competenze ed esperienze, tecnologia e umanità. In questi termini, la sinergia con Enerbrain nasce dal condividere un approccio etico alla costruzione e gestione degli immobili: Enerbrain persegue i nostri stessi obiettivi di sostenibilità e, pertanto, abbiamo deciso di sviluppare i nostri mercati in modo collaborativo, nel segno dell’interdipendenza.”

Anche il CEO di Enerbrain, Giuseppe Giordano, ha commentato: “Siamo molto felici di aver trovato in GARC un partner allineato con la nostra missione di semplificare la transizione energetica per i nostri clienti. Insieme possiamo davvero fare la differenza nella lotta ai cambiamenti climatici mettendo in atto progetti concreti che riducono il consumo energetico degli edifici già in fase di costruzione o forniscono soluzioni di retrofit per il patrimonio edilizio esistente in tutta Italia e nel mondo. Per noi di Enerbrain questa partnership è strategica, fondamentale per la nostra crescita e per giocare in un campionato diverso.”